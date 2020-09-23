رياضة | تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إرتفعت أسهم البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للبيت الأبيض من أجل العودة لتدريب الفريق مرة أخرى خلفاً للفريق باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب نادي التعاون السعودي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تحول مفاجئ وتغيير جذري في ملف المدير الفني الجديد الذي سيخلف الفرنسي في قيادة الزمالك.

حيث كانت النية تتجه لدى البيت الأبيض من أجل التعاقد مع الأرجنتيني كالديرون قبل أن يظهر باتشيكو في الصورة من جديد.

وعلم الخليج 365 الرياضي ان أسهم البرتغالي باتشيكو قد إرتفعت بشدة خلال الفترة الأخيرة على أن يتم حسم هذا الملف خلال الساعات القليلة القادمة.