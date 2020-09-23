رياضة | الأهلي يسعى للتخلص من هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى للتخلص من هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مدير تعاقدات الأهلي أمير توفيق بدأ رحلة تسويق الثنائي الأجنبي جيرالدو دا كوستا وجونيور اجايي.

وقال: "آزارو من حقه التوقيع لأي نادٍ في يناير الماضي، ولكن هناك رغبة من جانب الأهلي لتجديد عقده ورفع عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار، ولو فايلر سيكمل عقده يتم إعارته، ونادي الاتفاق طلب التعاقد معه على سبيل الإعارة ويقم بجدولة مستحقاته المالية".

وأضاف:" الأهلي يسعى لتجديد عقد آزارو وتسويقه خارجيا، وحال رحيل فايلر فأنه سيعود إلى النادي الأهلي".

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وواصل:" بدر بانون سينتقل إلى النادي الأهلي، وقد يتم إدخال جونيور أجايي في الصفقة، لكن كل الأمور يجب أن تتم بموافقة اللاعب، وأجايي يحصل على مليون دولار سنويا، ومن الوارد أن يتحمل النادي جزء من مستحقاته المالية في مقابل إعارته لمدة موسم لصفوف الرجاء المغربي".

وتابع:" الأهلي قادر على تسويق أجايى خاصة أنه تألق مع الأهلي وسبق له اللعب دوليا مع نيجيريا، عكس جيرالدو الذي سيكون من الصعب تسويقه، ويرفض الرحيل في صفقات تبادلية ويبحث عن عرض جيد على حسب رغبته الشخصية".

وأتم: "لا يحق للنادي الأهلي فسخ العقد من طرف واحد مع اللاعب الأجنبي، وحال إنهاء التعاقد برغبة مسئولي القلعة الحمراء فأنه يتم تسديد عقد اللاعب كاملًا".