رياضة | موعد مباراة محمد صلاح القادمة ضد أرسنال والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة محمد صلاح القادمة ضد أرسنال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره أرسنال المحترف فى صفوفه لاعب وسط منتخب مصر محمد النني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن آخر مباراة بين الفريقين قد انتهت بفوز أرسنال بركلات الترجيح ببطولة الدرع الخيرية التي جمعت يبن الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي الشهر الماضي.