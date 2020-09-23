رياضة | سموحه يتسلح بـ22 لاعباً لمواجهة وادى دجلة غداً فى الدورى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحه يتسلح بـ22 لاعباً لمواجهة وادى دجلة غداً فى الدورى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه قائمة الفريق التى سيخوض غداً بها المواجهة الصعبة أمام فريق وادى دجلة فى اطار مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدورى العام والتى ستقام على ستاد بتروسبورت فى تمام الثالثة والنصف من مساء الخميس.

وجاءت قائمة سموحه كالتالى:

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الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ فى حراسة المرمى و محمد كوفى و رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال و محمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم و أحمد فتوح وشريف رضا فى خط الدفاع و محمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى واسلام جمال وناصر ماهر فى وسط الملعب وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن و احمد حسن مكى.

وشهدت القائمة عودة الثنائى محمود عزت ومحمد عبدالمنعم قلبا الدفاع لأول مرة منذ تولى أحمد سامى المسؤلية الفنية لفريق "الموج الأزرق".

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لسموحه إلى مواصلة تحقيق نتائجه الطيبة فى بطولة الدورى العام للمحافظة على مركزة فى التريبت كخامس التصنيف أملا فى المنافسه على المركز الرابع حال تراجع منافسيه.