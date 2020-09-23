رياضة | موعد مبارة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مبارة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الأسيوية مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والأهلي وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأتي موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في مباريات دور المجموعات، بالبطولة الأسيوية ويأتي اللقاء بعدما ضمن

حامل اللقب تواجده بشكل رسمي في دور ثمن النهائي قبل نهاية منافسات دور المجموعات.

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حيث يتصدر الهلال السعودي مجموعتة برصيد 11 نقطة وذلك بعدما حصدها، من خلال الخمس جولات الماضية، وذلك بعدما فاز في ٣ مواجهتا وتعادل في مبارتين.

بينما الفريق الإماراتي يدخل المباراة وهو في أمس الحاجة لتحقيق الفوز ، في ظل منافس شرسة مع شباب خودرو الإيراني على حصد البطاقة الثانية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث يمتلك 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الفريق الإيراني.

موعد مبارة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 20 :00 بتوقيت القاهرة ، 21:00 بتوقيت السعودية، عبر شاشة بي ان سبورتس 7 بتعليق رؤوف خليف.