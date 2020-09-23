رياضة | نجم الزمالك السابق يكشف موقفه من رحيل كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يكشف موقفه من رحيل كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من نجوم الزمالك السابقين عن موقفه من رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة.

وأبدى احمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق عدم رضاه عن تصرف كارتيرون ورحيله عن الابيض بشكل مفاجىء.

وقال سلطان في تصريحاته لبرنامج الماتش: "كارتيرون قراراته سريعة ومن الواضح أنه كان مستعد لذلك قبل إعلانه".

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وأردف: "كارتيرون صنع تاريخ لنفسه في وقت قصير وفي النهايه فضل المادة عن استكمال صناعة التاريخ".

وتابع غانم حديثه: "تعجبت من تصريحات كارتيرون أن الزمالك لن يرضيه في مباريات إفريقيا".

واختتم: "على الرغم من ذلك هو مدرب جيد للغاية وتعويضه لن يكون بالأمر الهين فهو كان يعمل مع اللاعبين فنيا وبدنيا وهذا امر نادر".