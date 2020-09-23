رياضة | كارتيرون يعلق على الهزيمة الكارثية أمام الشارقة.. ويتحدث عن مواجهة الدحيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلق على الهزيمة الكارثية أمام الشارقة.. ويتحدث عن مواجهة الدحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، عن مواجهة الدحيل القطري في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين مساء غدًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقد خسر فريق التعاون من نظيره الشارقة الاماراتي بنتيجة 6-0 في الجولة الماضية من البطولة الآسيوية، وذلك في المباراة الثانية تحت قيادة كارتيرون.

Advertisements

وقال كارتيرون في تصريحات صحفية: "نسعى لتقديم كل ما لدينا في مباراة الغد لمحو الصورة السيئة، وفي المباراة الماضية فقدنا الثقة والتركيز رغم البداية الجيدة".

وأضاف: "مباراة الدحيل أشبه بالنهائي، والمدرب هو المسئول دائمًا عن كل ما يحدث داخل الفريق، والخسارة في المباراة الماضية قاسية، ونآمل أن تكون حافزًا لتحقيق الفوز أمام الدحيل".

وواصل: "في كرة القدم يحدث أن تخسر بنتيجة كبيرة، ولكن الأهم أن تكون لك ردة فعل بعد هذة الهزيمة، واذا نجحنا بتجاوز تلك الأزمة فسيكون أمرا رائعا في المستقبل".