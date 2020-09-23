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رياضة | انتخابات "النواب" تؤجل وديات منتخب الشباب

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انتخابات "النواب" تؤجل وديات منتخب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 اكتوبر المقبل  في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري .

حيث كان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي او البحريني في الفترة من 20الي 25 من نفس الشهر 

من المنتظر ان يقوم عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب بمخاطبة  تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات .

يذكر ان منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةًلبطولةًكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها  بموريتانيا2021.

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