رياضة | شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى .. على مائدة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى .. على مائدة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقت اللجنة الأولمبية مجموعة شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك .. وردت من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ، ولجنة الحكام الرئيسيّة باتحاد كرة القدم ، بخلاف عدة شكاوى ومذكرات من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .
تضمنت الشكاوى ، ما تناوله رئيس نادي الزمالك بشأن أصحابها أو الهيئات التابعين لها ، واعتبروه خروجا عن المألوف في المجال الرياضي ، وتحديا لما ينادي به الميثاق الأولمبي وفقا لما ورد فيها من عبارات وجمل .
كما ضمت القائمة مجموعة من الشاكين الآخرين في وقائع ومناسبات مختلفة ، وطالب كل منهم بالتعامل معها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها .