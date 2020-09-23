رياضة | رسميا.. ولفرهامبتون يعلن التعاقد مع سيميدو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. ولفرهامبتون يعلن التعاقد مع سيميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر رسميا التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر نادي ولفرهامبتون بيان رسمي منذ قليل عبر موقعه الخاص يعلن خلاله ضم سيميدو هذا الصيف حتى عام 2023 مع وجود بند بأحقية التجديد حتى عام 2025.

كما أكد نادي برشلونة في بيان رسمي أنه باع سيميدو إلى ولفرهامبتون بقمية 30 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

وقد شارك نيلسون سيميدو في 40 مباراة مع نادي برشلونة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.