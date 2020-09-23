الامارات | الكشف عن النجوم المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن النجوم المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الأربعاء، القائمة المختصرة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز عن الموسم المنصرم، وضمت ثنائي بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنكليزي.

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في الأول من أكتوبر المقبل خلال عملية سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد في مقر ويفا في نيون والذي سيشهد أيضا الاعلان عن أفضل لاعبة وأفضل مدرب في القارة.

وساهم ليفاندوفسكي ونوير في قيادة فريقهما الى تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وهما امام فرصة لإضافة لقب كأس السوبر الأوروبية إلى رصيدهما الخميس عندما يواجه النادي البافاري إشبيلية الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وسجّل ليفاندوفسكي 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات محققا لقب الهداف في البوندسليغا برصيد 34 هدفا، ودوري الأبطال برصيد 15 هدفا، فيما خاض نوير جميع المباريات في مسابقة دوري الابطال باستثناء واحدة، وحافظ على نظافة شباكه في ست منها.

في المقابل، ساهم دي بروين بـ33 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل 10 أهداف مع 20 تمريرة حاسمة، وتم ترشيحه للجائزة على الرغم من أن سيتي احتل المركز الثاني بعد ليفربول محليا وخرج من دوري الأبطال أوروبا في ربع النهائي أمام ليون الفرنسي.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني عن القائمة المختصرة، حيث جاء في المرتبة الرابعة الى جانب نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار (53 صوتا لكل منهما) في التصويت من قبل لجنة تحكيم ضمت 80 مدربا للأندية التي شاركت في دور المجموعات لدوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلى جانب 55 صحفيا يمثلون وسائل الاعلام الأوروبية بينها وكالة فرانس برس.

وحل نجم يوفنتوس الايطالي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عاشرا بجمعه 25 صوتا فقط خلف ثلاثي بايرن ميونيخ توماس مولر السادس (41) والاسباني تياغو الكانتارا المنتقل حديثا الى ليفربول الانجليزي (ثامنا برصيد 27 صوتا) ويوشوا كيميش التاسع (26)، فيما حل نجم سان جرمان كيليان مبابي سابعا (39 صوتا).

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب المستحدثة، فستكون ألمانية كون المرشحين الثلاثة هم هانزي فليك (بايرن ميونيخ) ويورغن كلوب (ليفربول) ويوليان ناغلسمان (لايبزيغ).

ولدى السيدات، تتنافس نجمة منتخب إنكلترا لوسي برونز على الفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعدما ساعدت فريقها ليون على الفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي قبل الانتقال مؤخرا إلى مانشستر سيتي، مع زميلتها السابقة الفرنسية ويندي رينار، ضمن القائمة الثلاثية إلى جانب الدنماركية بيرنيل هاردر التي انضمت مؤخرا إلى خط هجوم فريق تشلسي الإنكليزي بعد قيادتها فولفسبورغ الألماني لنهائي دوري الأبطال.

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