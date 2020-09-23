الامارات | الحوسني: أمام الشارقة أهم 90 دقيقة بدوري أبطال آسيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى فريق الشارقة عادل الحوسني أن أمام فريقه 90 دقيقة مهمة في مسيرة الشارقة يسعى خلالها لبلوغ أهدافه وإسعاد جماهيره الوفية وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية من خلال المواجهة المرتقبة أمام فريق بيروزي الإيراني غدا الخميس ضمن الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة، مشيرا إلى إصرار اللاعبين نحو تحقيق الفوز دون النظر لأي نتائج وحسابات أخرى.

وشدد الحوسني اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة على ضرورة عدم التقليل من فاعلية خط هجوم الفريق المنافس بتسجيله لهدفين فقط في المباريات السابقة، مؤكدا ضرورة التركيز العالي والحضور الذهني طوال مجريات المباراة.

وأضاف الحوسني " طوينا صفحة النتيجة العريضة أمام فريق التعاون السعودي، ونحن الآن كلاعبين وجهاز فني وإداري كل تركيزنا ينصب على مواصلة العروض القوية".

ويحل الشارقة في المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط بعد فوزه الكبير على التعاون السعودي بستة أهداف نظيفة في الجولة الماضية تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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