شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول يتحدث عن مواجهة لينكولن بكأس الرابطة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة أمام فريق لينكلون سيتي، في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو» مساء غد الخميس، خارج ملعبه بتشكيل هجومي، بحسب ما أعلنه بيب لايندرز، مساعد المدير الفني.

وقال لايندرز، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: «أحد أهم ما يميزنا خلال آخر عامين هو أننا نتعامل مع كل مباراة على أنها المباراة النهائية. هذه هي العقلية المسيطرة على مجموعتنا. الطريقة التي نستعد بها لمواجهة لينكولن هي نفس الطريقة التي استعدينا بها لمواجهة تشيلسي».

وأضاف: «نعلم أنهم قدموا مسيرة رائعة حتى الآن. يمتازون بامتلاك لاعبين أصحاب سرعة على الأجناب، ويجيدون شن الهجمات المرتدة السريعة. هم يلعبون كرة قدم جيدة، ويمتازون بالمرونة. علينا أن نكون مستعدين لمواجه فرق ناجح في السنوات الأخيرة ومعه مدرب متمرس».

وتابع: «نريد إظهار تعطشنا ورغبتنا في الفوز والظهور بشكل يمثل نادينا. لقد اجتزنا مرحلة المواهب ومنح الفرص، اللاعبون الذين سيشاركون غداً هم جزء من فريقنا. نريد اللعب بأسلوب هجومي، وهذا ما سنفعله».

وأوضح لايندرز، أن ليفربول لم يستقر بعد على التشكيل الأساسي لمواجهة لينكولن، قائلًا: «لا أريد وضع التشكيل الآن، لا يزال لدينا جلسة تدريب واحدة قبل المباراة. نحاول القيام بما هو جيد لكل لاعب. في هذه اللحظة من الصعب تحديد ما سنفعله بالضبط».

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