شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد فرجانى ساسى قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد تدريبات الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك غدا الخميس، عودة فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذي كان يعانى من إصابة في الظهر، والتي تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وأنهى الدولى التونسى، برنامجه التأهيلى الذي وضعه طبيب الفريق، محمد أسامة، وأصبح اللاعب جاهز طبيا للمشاركة مع الفريق في المباريات وتعود إمكانية إشراكه للجهاز الفني.

ويخوض الفريق تدريباته غدا عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين اليوم، عقب الفوز على طنطا في مباراة أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-1، ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقررة الأحد المقبل، في الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز.