شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على بقاء الثلاثي الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قررت الإبقاء على الثلاثي الأجنبي على معلول وآليو بادجي وآليو ديانج في الموسم المقبل.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر: «لجنة التخطيط قررت عدم التفريط في الثلاثي الأجنبي ورفضت أي عروض لرحيلهم في الصيف أو الاستغناء عن أي لاعب منهم».
وأضاف: «بعد التنسيق بين رينيه فايلر المدير الفني ولجنة التخطيط، تم الاستقرار على رفض أي عروض للثلاثي وإبلاغهم بغلق هذا الملف وبقائهم في الموسم الجديد».
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