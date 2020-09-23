شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على بقاء الثلاثي الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قررت الإبقاء على الثلاثي الأجنبي على معلول وآليو بادجي وآليو ديانج في الموسم المقبل.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر: «لجنة التخطيط قررت عدم التفريط في الثلاثي الأجنبي ورفضت أي عروض لرحيلهم في الصيف أو الاستغناء عن أي لاعب منهم».

وأضاف: «بعد التنسيق بين رينيه فايلر المدير الفني ولجنة التخطيط، تم الاستقرار على رفض أي عروض للثلاثي وإبلاغهم بغلق هذا الملف وبقائهم في الموسم الجديد».