شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يفاجئ الأهلي بموعد رحيله.. والإدارة تجهز البديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه السويسري رينيه فايلر للرحيل عن النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة بسبب مشاكل تتعلق بأسرته تجعله يفضل العودة إلى بلاده، إذ من المرجح أن يستخدم البند الموجود في عقده والذي يسمح له وللنادي فسخ التعاقد خلال الفترة من 1-10 أكتوبر دون شرط جزائي.

وعلمت «المصري اليوم» أن «فايلر» سيسافر إلى سويسرا يوم 30 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي يخوض فيه الأهلي مباراته أمام الترسانة في كأس مصر.

وقد لا يعود المدرب من رحلته إلى بلاده مجددًا، خاصة في ظل رفض أسرته العيش معه في مصر، وهو ما يمثل له أزمة يسعى لحلها.

ويملك «فايلر» عرضًا كبيرًا من ناد سويسري، في الوقت الذي يدرس فيه النادي الأهلي محاولة الوصول إلى اتفاق ودي مع المدرب لاستمراره مع الفريق حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا.

ويجهز النادي الأهلي بدائل بالفعل إذ يدرس عدد من الأسماء لتولي القيادة الفنية للفريق لخلافة المدرب السويسري.

وكان «فايلر» قد اجتمع بالكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط مرتين خلال الأيام السابقة لمناقشة مستقبله مع الفريق، إذ أخبرهم بمستجدات موقفه.

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