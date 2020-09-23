شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الخلاف على تراميزاني وكالديرون لتدريب الزمالك.. وارتفاع أسهم الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتفعت أسهم الإيطالى باولو تراميزاني، المدير الفني لسيون السويسري، ولأبويل نيقوصيا القبرصي السابق، خلال الساعات الماضية في سباق المدير الفنى الجديد للزمالك، بعد اقتناع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بإمكانياته وبالسيرة الذاتية الخاصة به، والذى يفضله على الأرجنتينى كالديرون، الذي كان قريبا من تولى المسؤولية خلال الساعات الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن المشرف العام على الكرة، أبدى قلقه من وجود كالديرون، بسبب عصبية المدرب والتي من المكن تشكل أزمة كبيرة داخل الفريق، كما أن الأرجنتينى دائم الخلاف مع النجوم، فكانت له وقائع عديدة في جميع الفرق التي قام بتدريبها خصوصا في السعودية، بالإضافة إلى توافر معلومات أكدت أنه يتوتر في الضغط الكبير في المباريات المهمة، وهو ما يظهر على بعض النتائج الكبيرة التي تعرض لها خلال مسيرته التدريبية.

وعلى الرغم من اقتناع مرتضى منصور بتولى كالديرون مهمة تدريب الفريق الأول، إلا أن رغبة المشرف العام على الكرة، والملاحظات على المدرب الأرجنتينى جلعت الأمور تعود لنقطة البداية، وساهمت في رفع أسهم المدرب الإيطالى، كما أعلن مرتضى أن هناك 3 مدربين جدد دخلوا دائرة اهتمام الزمالك لكنه تحفظ على أسمائهم.