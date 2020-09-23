شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء اعتذار «فيريرا» عن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، المدير الفني الجديد، للفريق الكروى الأول بالنادى خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتذار المدرب البرتغالى المخضرم، جيسوالدو فيريرا، عن قيادة الفريق خلال الفترة الحالية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك بعض الأسباب كانت وراء اعتذار المدرب البرتغالى، أولها الخلاف المالي، حيث طلب فيريرا 450 ألف دولار راتبًا شهريًا له ولمعاونيه من أجل القبول بالمهمة، لكن إدارة الزمالك رفضت تمامًا هذا المبلغ وعرضت على المدرب البرتغالي أحد أمرين إما تخفيض الرواتب أو تخفيض عدد معاونيه.

والسبب الثاني، أن مساعدي «فيريرا» في فترته الأولى، أنطونيو ناتال، وروي ألميدا، انفصلا عنه منذ فترة، ولم يستطع توفير مساعدين بنفس كفائتهما.

الأزمة الثالثة تمثلت في طلب «فيريرا» تسوية مستحقاته المتأخرة قبل بدء تولي المهمة، بعد أن نشبت أزمة سابقة لتحويل مستحقاته بالجنيه المصري ورفض المدرب استلام المبلغ.