شكرا لقرائتكم خبر عن الأنتاج الحربي يدخل معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه، مساء اليوم الأربعاء، الفريق الكروي الأول بنادى الإنتاج الحربي إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراته أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها، غدًا الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق العسكري مرانه الختامي، اليوم، قبل التوجه للإسكندرية للمواجهة المرتقبة أمام المصري، والتى تمثل أهمية كبيرة لمختار مختار، المدير الفنى للفريق، نظرًا لتواجد الفريق في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، ويسعى لتحسين مركزه في جدول الدوري بعد صعوبة التواجد في المربع الذهبي.