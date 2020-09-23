شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الأهلى يخطط لفسخ عقد رجب بكار مع بيراميدز لضمه مجانًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى الأهلى تخطط لفسخ عقد رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول ببيراميدز، مع ناديه، من أجل ضمه "مجانًا" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بالاستناد إلى واقعة استبعاد اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعية وكذلك المباريات الرسمية، وغاب رجب عن مواجهات فريقه فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز أمام كل من المصرى البورسعيدى ثم وادى دجلة وحرس الحدود، التى أقيمت الاثنين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" أن إدارة القلعة الحمراء استطلعت رآى الشئون القانونية بالنادى حول إمكانية استغلال واقعة استبعاد رجب بكار من المشاركة فى التدريبات، خاصة أن هناك بنداً فى العقد، وبالتحديد البند رقم 6، والذى ينص على عدم أحقية النادى فى استبعاد اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وترغب إدارة النادى الأهلى فى التعاقد مع رجب بكار من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق، بعدما رحل أحمد فتحى الذى سينضم لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، حيث تعاقد معه الفريق السماوى لمدة 3 سنوات.





وكان مصدر مطلع فى بيراميدز كشف سبب اتخاذ إدارة النادى قرارًا باستبعاد رجب بكار، من المشاركة فى التدريبات الجماعية وكذلك المباريات الرسمية للفريق، مؤكدًا أن السبب يعود لعدم مشاهدة اللاعب مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد، وخرج اللاعب من قائمة المباراة، ونظرًا لعدم مشاهدته للمباراة اتخذت الإدارة قرارًا بإيقاف اللاعب وعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية وكذلك المباريات، دون علم الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش.