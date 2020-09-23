شكرا لقرائتكم محمد سمير مدافع المقاولون يتخطى الحضري بقائمة الدقائق المتتالية بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخطى محمد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب حالياً والأهلى سابقاً، عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، فى إحصائيات المشاركة بالدقائق المتتالية بمسابقة الدورى العام، وشارك اليوم مدافع المقاولون العرب محمد سمير في مباراته رقم 60 على التوالي في الدوري العام، خلال لقاء المقاولون والاتحاد السكندرى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ولعب سمير كل الدقائق في المباريات السابقة بمجموع 5404 دقيقة متتالية ل يتفوق على الحارس التاريخي عصام الحضري الذي حقق رقمه مع فريقي الإسماعيلي ووادي دجلة بين موسمي 2014-15 و2015-16.

عصام الحضرى جاءت مشاركاته بواقع 5310 دقيقة، منها 3420 مع الاسماعيلي موسم 2014-15، و1890 دقيقة مع وادي دجلة موسم 2015-16.

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وإنفرد سمير بالمركز الرابع في لعب الدقائق المتتالية في البطولة بعد كل من نجم الترسانة الراحل حسن الشاذلي وحارس الإنتاج الحربي عامر محمد عامر وحارس المرمى محمد عواد مع الإسماعيلي وذلك في إطار الأرقام الموثقة.

محمد سمير يخوض واحداً من أفضل مواسمه مع المقاولون فلم يكتفى بالدفاع فقط بل كان له دور فى إحراز وصناعة الأهداف مع زملائه بعدما سجل 5 أهداف مع ذئاب الجبل وساهم فى تواجد فريقه بالمركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 49 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة المقاولون ومصر المقاصة، والتى تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان المقاولون قد انتزع نقطة ثمينة من ضيفه الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ليرفع ذئاب الجبل رصيدهم إلى النقطة 49 فى المركز الرابع بجدول المسابقة.