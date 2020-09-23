شكرا لقرائتكم محمود سعد يطالب منتخ الشباب بالروح القتالية والتباعد الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص دكتور محمود سعد مدير الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم علي حضور تدريب منتخب مصر الوطني للشباب تحت 20 سنةً في معسكر الفريق المفتوح باستاد القاهرة الدولي ، وشدد سعد للاعبي الشباب علي أهمية التحلي بالروح القتالية من أجل الفوز ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في السابع من نوفمبر القادم بتونس و التأهل لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وشدد مدير الإدارة الفنية علي أهمية التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي للحفاظ علي سلامة الجميع بسبب إنتشار فيروس كورونا ، خلال الفترة الأخيرة.

كما أثني المدير الفني للجبلاية علي المجهود المبذول من الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين خلال الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة القادمة قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من الأسبوع الأول من اكتوبر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام بتونس في الفترة من 7 الي 22 نوفمير القادم.

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في سياق متصل ، تسببت انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 اكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو المنتخب البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها.، من المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات الخاصة بالبرلمان المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021