شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» على رأس 3 مرشحين ألمان لجائزة أفضل مدرب في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، منذ قليل، القوائم المرشحة لحصد لقب الأفضل بالقارة العجوز، خلال الموسم المنقضي، إذ شهدت سيطرة ألمانية على الترشيحات لجائزة أفضل مدرب.

وشهدت قائمة المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب هيمنة ألمانية كاملة، إذ يتنافس فيها كل من يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الألماني وكذلك هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، بالإضافة إلى يوليان ناجلزمان، المدير الفني للايبزيج الألماني.

وكان الأول قد نجح في قيادة فريقه للعودة إلى عرش الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عامًا كاملة، فيما استطاع الثاني تحقيق كافة البطولات المحلية بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، أما الثالث فقاد فريقه لاحتلال المركز الثالث في الدوري الألماني، كما تألق في دوري أبطال أوروبا واستطاع الوصول إلى نصف النهائي.

قائمة المرشحة لحصد لقب أفضل مدرب:

1. يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

2. هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني.

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3. ناجلسمان مدرب لايبزيج الألماني.