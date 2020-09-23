شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب منتخب الشباب بالفوز ببطولة شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص دكتور محمود سعد، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور تدريب منتخب مصر الوطني للشباب تحت 20 سنة، في معسكر الفريق المفتوح باستاد القاهرة الدولي.

وشدد سعد، للاعبي الشباب على أهمية التحلي بالروح القتالية من اجل الفوز ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في السابع من نوفمبر القادم بتونس من أجل التأهل لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

كما شدد مدير الإدارة الفنية، على أهمية التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي للحفاظ على سلامة الجميع.

كما أثنى على المجهود المبذول من الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة القادمة قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من الأسبوع الأول من أكتوبر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام بتونس في الفترة من 7 إلى 22 نوفمير القادم.