شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، طلب الرحيل رسميًا عن صفوف النادي.

وقال عمر، عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «إبراهيم تلقى عروضا من الأهلي وبيراميدز، بالإضافة لقيامه بتفويض بعض الوكلاء لتسويقه خارجيا».

وأضاف: «السيناريو الأقرب هو انتقال اللاعب للنادي الأهلي، كما كان يخطط في الفترة السابقة، ولن يعود لنادي الزمالك».

وواصل: «من الممكن أن ينتقل محمد إبراهيم إلى بيراميدز بعد تولي ايهاب جلال».