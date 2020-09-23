شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يوضح حقيقة ندمه على تدريب التعاون.. ويعلق على هزيمته المذلة 6-0 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، حقيقة ندمه على تولي القيادة الفنية لنادي التعاون السعودي بعد هزيمته في أول مباراتين مع الفريق، منهما الخسارة بسداسية نظيفة أمام الشارقة في المباراة الأخيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الدحيل، في دوري أبطال آسيا، سؤل «كارتيرون» عن ندمه على تولي تدريب التعاون بعد الانطلاقة الكارثية له كمدير فني للفريق، وهو ما رد عليه الفرنسي قائلًا إن «المدرب هو المسؤول دائمًا عن كل ما يحدث للفريق».

وعاد «كارتيرون» للتعليق على الهزيمة بسداسية قاسية أمام الشارقة قائلًا: «الخسارة قاسية ونأمل بأن تكون دافعًا لتقديم مستوى مميز ونتيجة إيجابية»، مضيفًا: «في كرة القدم يحدث أن تخسر بنتيجة كبيرة، المهم أن يكون لديك ردة فعل ودافع لتعويض ذلك، مباراة الدحيل تحدٍ جديد لنا وسيكون من الرائع إن استطعنا تجاوز الأزمة».

وكان المدرب الفرنسي قد رحل عن تدريب نادي الزمالك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي، ليتعاقد مع نادي التعاون السعودي، فيما خسر مباراته الأولى أمام برسبوليس الإيراني بهدف نظيف، كما خسر الثانية 6-0 من الشارقة الإماراتي.