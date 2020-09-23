شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «النواب» تؤجل وديات منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب، بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي، ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.