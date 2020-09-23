شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب فى الهلال السعودي قبل موقعة شباب أهلي دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع جميع أفراد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي، في الدوحة القطرية، لفحص جديد للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.

ويواجه الهلال، ظروفًا استثنائية، خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020، بالدوحة القطرية، وذلك بعد إصابة 31 من أفراد البعثة «لاعبين وفنيين وإداريين»، بفيروس «كورونا» المستجد.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الفحوصات، بعد ساعتين من الآن، وقبل وقت قليل للغاية من مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.