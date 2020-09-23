شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب فى الهلال السعودي قبل موقعة شباب أهلي دبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع جميع أفراد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي، في الدوحة القطرية، لفحص جديد للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.
ويواجه الهلال، ظروفًا استثنائية، خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020، بالدوحة القطرية، وذلك بعد إصابة 31 من أفراد البعثة «لاعبين وفنيين وإداريين»، بفيروس «كورونا» المستجد.
ومن المقرر أن تظهر نتيجة الفحوصات، بعد ساعتين من الآن، وقبل وقت قليل للغاية من مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر رُعب فى الهلال السعودي قبل موقعة شباب أهلي دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.