شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: انتظروا التعاون أمام الدحيل.. وسننتقم من «السداسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، استعداد فريقه لمواجهة الدحيل القطري، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد كارتيرون في المؤتمر الصحفي، أن نجوم التعاون، سيدخلون مباراة الدحيل، بهدف الانتقام، من فضيحة الخسارة بستة أهداف دون رد، أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الماضية.

وشدد المدرب الفرنسي، على أن جميع لاعبي التعاون، مدركين أن مباراة بطل قطر، بمثابة النهائي، وأنهم يجب أن يتحلوا بالثقة، من أجل الفوز.

ويحتاج التعاون، رابع المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، إلى الفوز على الدحيل «المتصدر» بـ9 نقاط، من أجل حجز بطاقة التأهل رسميًا، إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتيجة مباراة الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.