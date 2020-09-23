شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: فايلر سيرحل عن الأهلي بعد بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة النادي الأهلي، عقدت اجتماع أمس الثلاثاء، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالفريق.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «إدارة الأهلي عقدت اجتماعا مع فايلر لحسم ملف المعارين والصفقات ومعرفة موقفه من البقاء أو الرحيل، لكنه لم يتم التوصل لاتفاقات نهائية حول أي شئ من تلك الأمور».

وأضاف: «فايلر أبلغ الأهلي بأنه سيكمل حتى نهاية بطولة إفريقيا، لكنه رفض ترحيل الشرط الموجود في عقده بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة من الأول إلى 10 أكتوبر المقبل».

وأكد: «جراسهوبرز السويسري طلب التعاقد مع فايلر ولكن كمدير رياضي، وهناك عرض سعودي كبير للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة».

وأكمل: «فايلر أبلغ الأهلي بأنه سيكمل مسيرته مع النادي حتى نهاية بطولة إفريقيا».

وأوضح: «فايلر لم يحسم ملف الصفقات والمعارين، على الرغم من الاجتماعات العديدة معه خلال الفترة الماضية، وكل ما يقوله أنه يركز حاليا في الفوز ببطولة إفريقيا فقط».

وتابع: «أسرة فايلر ترفض العيش خارج سويسرا، والمدرب لديه مشاكل أسرية بسبب عدم موافقة زوجته على الإقامة في القاهرة».

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وأتم: «المدرب العام ديفيد سيزا يخضع للعلاج حاليا بعد إصابته بفيروس كورونا، وابتعاد المدرب كان له أثر سلبي على رينيه فايلر، خاصة أنه يعتمد عليه في الكثير من الأمور داخل الفريق».