شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء النهائية المرشحة لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن الأسماء المرشحة لقيادة فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال عمر، عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «المرشحين لقيادة الزمالك هم البرتغالي باتشيكو، والأرجنتيني كالديرون، والمدرب الإيطالي تراميزني، والبلجيكي هوجو بروس، والأخير هو خوان أنطونيو بيتزي».
وأوضح، أن الزمالك سيعلن خلال الساعات المقبلة عن اسم المدرب الجديد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر الأسماء النهائية المرشحة لتدريب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.