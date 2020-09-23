شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء النهائية المرشحة لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن الأسماء المرشحة لقيادة فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال عمر، عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «المرشحين لقيادة الزمالك هم البرتغالي باتشيكو، والأرجنتيني كالديرون، والمدرب الإيطالي تراميزني، والبلجيكي هوجو بروس، والأخير هو خوان أنطونيو بيتزي».

وأوضح، أن الزمالك سيعلن خلال الساعات المقبلة عن اسم المدرب الجديد.