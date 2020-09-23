شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي ينهي استعداداته اليوم لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينهى الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، استعداداته اليوم لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر غدًا الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة الجونة التي أقيمت عصر الأحد، بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوزه 2- 1.
ويخوض فريق الإنتاج مرانه الأخير اليوم، ثم يعلن مختار مختار، قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.
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