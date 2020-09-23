شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتسلح بـ 22 لاعبًا لمواجهة وادى دجلة بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق التي سيخوض غداً بها المواجهة الصعبة أمام فريق وادى دجلة في إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد بتروسبورت في تمام الثالثة والنصف من مساء الخميس.

وجاءت قائمة سموحه كالتالى:

الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ في حراسة المرمى، ومحمد كوفى ورجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح وشريف رضا في خط الدفاع، ومحمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى وإسلام جمال وناصر ماهر في وسط الملعب، وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن وأحمد حسن مكى.

وشهدت القائمة عودة الثنائى محمود عزت ومحمد عبدالمنعم قلبا الدفاع لأول مرة منذ تولى أحمد سامى المسؤلية الفنية لفريق «الموج الأزرق».

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لسموحة لمواصلة تحقيق نتائجه الطيبة في بطولة الدورى العام للمحافظة على مركزه في الترتيب كخامس التصنيف أملا في المنافسة على المركز الرابع حال تراجع منافسيه.

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