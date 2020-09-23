شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتسلح بـ 22 لاعبًا لمواجهة وادى دجلة بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق التي سيخوض غداً بها المواجهة الصعبة أمام فريق وادى دجلة في إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد بتروسبورت في تمام الثالثة والنصف من مساء الخميس.
وجاءت قائمة سموحه كالتالى:
الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ في حراسة المرمى، ومحمد كوفى ورجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح وشريف رضا في خط الدفاع، ومحمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى وإسلام جمال وناصر ماهر في وسط الملعب، وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن وأحمد حسن مكى.
وشهدت القائمة عودة الثنائى محمود عزت ومحمد عبدالمنعم قلبا الدفاع لأول مرة منذ تولى أحمد سامى المسؤلية الفنية لفريق «الموج الأزرق».
ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لسموحة لمواصلة تحقيق نتائجه الطيبة في بطولة الدورى العام للمحافظة على مركزه في الترتيب كخامس التصنيف أملا في المنافسة على المركز الرابع حال تراجع منافسيه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يتسلح بـ 22 لاعبًا لمواجهة وادى دجلة بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.