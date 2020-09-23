شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخضع لـ «رابيد تيست» قبل مواجهة الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، تحاليل «رابيد تيست»، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالإضافة للجهاز الفني والإداري والطبي، استعدادا لملاقاة حرس الحدود.
ويحل الطلائع ضيفا ثقيلا على نظيره الحدود، بعد غد الجمعة، باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 29 للدوري الممتاز.
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