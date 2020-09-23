«الأولمبية» تنظر في شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى منصور

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تنظر في شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة الأولمبية مجموعة شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وردت من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، بخلاف عدة شكاوى ومذكرات من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
تضمنت الشكاوى، ما تناوله رئيس نادي الزمالك بشأن أصحابها أو الهيئات التابعين لها، واعتبروه خروجا عن المألوف في المجال الرياضي، وتحديا لما ينادي به الميثاق الأولمبي وفقا لما ورد فيها من عبارات وجمل.
كما ضمت القائمة مجموعة من الشاكين الآخرين في وقائع ومناسبات مختلفة، وطالب كل منهم بالتعامل معها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.
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