شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تنظر في شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة الأولمبية مجموعة شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وردت من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، بخلاف عدة شكاوى ومذكرات من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

تضمنت الشكاوى، ما تناوله رئيس نادي الزمالك بشأن أصحابها أو الهيئات التابعين لها، واعتبروه خروجا عن المألوف في المجال الرياضي، وتحديا لما ينادي به الميثاق الأولمبي وفقا لما ورد فيها من عبارات وجمل.

كما ضمت القائمة مجموعة من الشاكين الآخرين في وقائع ومناسبات مختلفة، وطالب كل منهم بالتعامل معها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.