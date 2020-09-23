شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «يويفا» يعلن المرشحين الـ 3 لجائزة أفضل لاعب في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن قائمة المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2019-2020، والتي شهدت وجود لاعبين من بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لاعب من مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة كل من روبيرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم بايرن ميونخ وهداف كافة البطولات الألمانية المحلية متضمنة الدوري الألماني، وكذلك هداف دوري أبطال أوروبا.

وانضم إليه في القائمة زميله حارس المرمى مانويل نوير، الذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 21 مباراة من أصل 44 خاضها في بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ورغم عدم نجاح فريقه في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اختار اليويفا كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كثالث المرشحين للجائزة المرموقة.

وكان آخر الفائزين بالجائزة، العام عن موسم 2018-2019 هو النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

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