شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسئولو سموحه سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الثالثة والنصف من مساء الغد بملعب بتروسبورت، بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق في جدول منافسات المسابقة المحلية والاقتراب من الدخول للمربع الذهبى.

ويختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة بسموحة استعداداته الفنية لمواجهة وادى دجلة، حيث يبحث «الموج الأزرق» على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة الشرسة على تحقيق مركز متقدم بجدول الدورى العام في ظل تراجع نتائج المنافسين له، لاسيما وإن سموحة يرغب بشدة في إنهاء هذا الدورى وهو في مركز متقدم بجدول البطولة.

وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق قائمة سموحة التي ستسافر إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من بتروسبورت استعداداً للمواجهة الصعبة مع وادى دجلة.

وكان الجهاز الفنى قد شاهد مع لاعبيه مباريات دجلة الأخيرة في الدورى من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة في فريق «الغزلان» والذى سيقاتل من أجل حصد المباراة الثلاثة.

ونجح أحمد سامى منذ توليه المسؤلية في تحقيق الفوز بمباراتين وتعادل في أخرى وحقق فريقه معدل تهديفى عال حيث سجل 7 أهداف في المباريات الثلاث.

ويحتل سموحه المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض الفريق السكندرى 28 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 15 أخرى، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، وسجل لاعبو سموحة 37 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 آخرين.

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