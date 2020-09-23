شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الأحد المقبل، في المبارة التي تقام لحساب الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.
وحقق نادي الزمالك فوز مهم على نظيره نادي طنطا بنتيجة 3-1 في مبارة شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين.
ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
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