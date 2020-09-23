شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر مجموعات الإسكندرية بصعود الأول والثانى بالدرجة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة أندية مجموعات الإسكندرية بنظام الصعود فى دوري الدرجة الرابعة ، حيث تراجع مسئولو اتحاد الكرة، عن قرار صعود فريق واحد فقط لدورى الدرجة الرابعة بمجموعات الإسكندرية، حيث سيتم الرجوع لشروط المسابقة بصعود الأول والثانى، حيث كان أكد أمير قيصر المدرب العام لنادى المجد بالإسكندرية أن ناديه يشعر بالظلم بعد قرار اتحاد الكرة باقتصار الصعود لدورى الدرجة الرابعة على فريق واحد فقط، وقال أمير قيصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "تلقينا إخطاراً من اتحاد الكرة أن مسابقة القسم الرابع سوف تستكمل لكن بشروط جديدة وهى صعود أول المجموعة فقط رغم أن المسابقة بدأت بشروط أخرى وهى صعود الاول والثانى عن كل مجموعة فكيف يتم اتخاذ هذا القرار وإهدار مجهود فريق بالكامل قبل جولتين من نهاية المسابقة"، ليستجيب اتحاد الكرة لمطالب الأندية ويعود للنظام السابق.

وحددت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل يوم 15 أكتوبر المقبل موعدا لانتهاء دورى القسم الثانى لكرة القدم الذى سيتم استئنافه يوم 20 سبتمبر الجارى، بينما استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة نهائى بطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد فى حال صعود الأهلى والزمالك لنهائى كأس مصر، ونفس الوقت فى حال صعود أحدهما لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، لاسيما أن معسكر المنتخب سيقام فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر والذى يستعد فيه الفراعنة لمباراتىّ توجو فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا والتي تقام في الكاميرون 2022.

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من ناحية أخرى، علّق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على طلب نادى مصر بتفريغ محادثات طاقم حكام لقاء الفريق مع الاتحاد السكندرى فى الجولة 26 للدورى، وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه لا يحق لأى نادٍ تفريغ المحادثات لأنها تكون سرية وليست مادة للاطلاع عليها من جانب مسئولى الأندية.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن هذا الأمر يتم من خلال إرسال مباريات الدورى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمتابعة طريقة تطبيق تقنية الفيديو، والتأكد من استجابة الحكام لاستدعاء حكام الفيديو فى المباريات لأنه إذا ثبت من خلال التسجيلات أن حكم الساحة تجاهل حكم الفيديو يتم إيقافه من جانب الفيفا.