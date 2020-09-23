شكرا لقرائتكم تعرف على سبب استبعاد رجب بكار من تدريبات ومباريات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، عن السبب وراء اتخاذ إدارة النادى قرارًا باستبعاد رجب بكار ظهير أيمن الفريق، من المشاركة فى التدريبات الجماعية وكذلك المباريات الرسمية للفريق ، حيث غاب اللاعب عن مواجهات فريقه فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أمام كلاً من المصرى البورسعيدى ثم وادى دجلة وحرس الحدود، التى أقيمت أول أمس الإثنين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارًا باستبعاد رجب بكار بسبب عدم مشاهدة اللاعب مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد، حيث خرج اللاعب من قائمة المباراة ونظرًا لعدم مشاهدته للمباراة، اتخذت الإدارة قرارًا بإيقاف اللاعب وعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية وذلك المباريات، دون علم الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش.

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وكان بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن ينتهى تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق السماوى.

وعلق رجب بكار على قرار استبعاده من المباريات وخوضه التدريبات بشكل منفرد، بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على انستجرام، معلقًا عليها: "واثق الخطوة يمشى ملكاً".