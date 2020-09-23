شكرا لقرائتكم 42 بطولة تزين مسيرة محمد الشوربجي فى صدارة الإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق البطل المصرى محمد الشوربجى انجازاً غير مسبوقاً فى الإسكواش المصرى، عندما رفع رصيده إلى 42 لقب عبر مسيرته الاحترافية فى عالم اللعبة، متخطياً الأسطورة المصرية رامى عاشور صاحب الـ 40 لقب، وذلك بعد تتويج الشوربجى ببطولة مانشستر المفتوحة التى أقيمت ببريطانيا كأول بطولة بعد كورونا، حيث تغلب الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط.

بطولات الشوربجى جاءت كالتالى: بطولة مانشستر، كأس جراسهوبر، جى بى مورجان، أوراكل نت سويت، الصين المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، جراسهوبر، أوراكل نت سويت، بطولة العالم 2017، هونج كونج، أمريكا المفتوحة، بطولة العالم 2018، كنارى كلاسيك، ويندى سيتى، الجونة، بريطانيا المفتوحة، ويندى سيتى، جى بى مورجان، توك، جى بي مورجان، هونج كونج، بطولة العالم 2015، قطر كلاسيك، بطولة بريطانيا الكبرى، بريطانيا المفتوحة، أمريكا المفتوحة، الصين المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، موتور سيتى، بطولة نادى نوجال بوجوتا، برو ريونيون، أمريكا المفتوحة، بطولة المكسيك، هونج كونج، ماليزيا، موتور سيتى.

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الشوربجى كان قد عاد إلى صدارة التصنيف العالمى للرجال بداية العام الجارى، عندما تغلب على مواطنه على فرج فى نهائى بطولة جى بى مورجان التى أقيمت بأمريكا ليهيمن من جديد على عرش الاسكواش العالمى.

وفاز محمد الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الثالث فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-8, 11-7, 13-11 .

وكانت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، قد توجت بلقب السيدات،وفازت نور الطيب على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 3-11, 11-8, 11-7, 11-3.