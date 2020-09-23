شكرا لقرائتكم فايلر يقترب من الرحيل .. والأهلي يرفض إستمراره بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب السويسري رينيه فايل المدير الفني للأهلي من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة قد تكون قبل مباراة الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بسبب شعور المدرب بعدم الراحة في القاهرة ورغبته في العودة إلى بلاده.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في استكمال عقده مع الأهلي.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة الاهلي باتت على يقين بأن المدرب السويسري لا يرغب في البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل وهو ما ألمح له في جلسته الأخيرة مع الخطيب والتى أكد فيها أنه يشعر بحالة من القلق وعدم الراحة بسبب غيابه عن أسرته طوال الفترة الماضية وكذلك توابع جائحة كورنا التى لم تنته بعد لاسيما عقب إصابة مساعده ديفيد سيزا.

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وأوضح مصدر أن فايلر قال لمسئولو الاهلي أنه يرغب في إستكمال بطولة أفريقيا وبعدها قد يرحل وقد يستمر لكن هذا الرد لم يعجب الخطيب وبات من الوارد جداً أن يرحل المدرب السويسري الدلائل قبل مباراة الوداد بناءً على رغبة الأهلي الذى يُفضّل رحيل المدرب حالياً عن رحيله بعد أفريقيا سواء حصد الفريق لقبها أو لم يحصده.

وأشار المصدر، إلى أن الخطيب إنزعج من حديث فايلر المُستمر عن عدم الإستقرار والقلق خلال تواجده في مصر خاصة وأن المدرب السويسري بالغ في قلقه بل أن هذا القلق أنعكس على نتائج الفريق وتركيز المدير الفني مع الأهلي مؤخراً وتحديداً بعد عودة النشاط عقب "كورونا" لذا فأن رئيس الاهلي بات يُفضّل رحيل المدرب حالياً عن إستمراره حتى يحسم الفريق مصيره في بطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يعرض الخطيب موقف فايلر على لجنة التخطيط بالنادي التى يترأسها محسن صالح والذي يميل هو الأخر لفكرة رحيل فايلر حالياً والبحث عن مدرب أخر يقود الفريق في مباراة الوداد خاصة وأن الفريق حسم الدوري رسمياً مؤخراً.

وطلب فايلر السفر إلى بلاده في الأول من أكتوبر المقبل في أجازة خمسة أيام لزيارة أسرته الت تُقيم هناك.