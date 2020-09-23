التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد نادي مصر فى موقعة الدوري الليلة

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد نادي مصر

نادي مصر ضد الأهلي

الأهلي ضد نادي مصر

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع الذى سيخوض به مباراة نادي مصر المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الكلية الحربية ضمن منافست الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز ، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في المباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر ابراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، على معلول ،أحمد الشيخ ، جونيور أجاي " كهربا" ،أليو بادجي ومروان محسن.وتضم قائمة الاهلي لمباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري، وإستبعد فايلر الثلاثى حمدى فتحى وافشه وجيرالدو من القائمة لإراحته.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادي مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذي اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.

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نادي مصر ضد الأهلي



وفاز الأهلي باللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، لكن لازالت حالة الاستنفار على اشدها داخل الأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على نهائيات بطولة دوري أبطال افريقيا الشهر المقبل وبالتحديد مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، والتي ستجبر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للحفاظ على المستوى الذي وصل له اللاعبين، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد التحدي الأهم للفريق هذا الموسم، حيث ترى إدارة النادي أن تقييم نجاح منظومة الكرة من عدمه مُرتبط بحسم الأميرة الافريقية، ويرفض فايلر الاعتماد بشكل كبير على العناصر المجمدة والشباب خلال المرحلة المقبلة بعد حسم الدوري، لرغبته في الاطمئنان بشكل دائم على العناصر الأساسية قبل خوض غمار بطولة أفريقيا.