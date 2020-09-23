شكرا لقرائتكم ريكاردو يحذر لاعبي الإسماعيلي من إهدار النقاط أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى تحذير شديد اللهجة للاعبيه من خطورة التفريط فى نقاط مباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، مؤكداً أن الفريق ليس أمامه خيار أخر سوى الفوز لتفادى دوامة الهبوط للقسم الثانى ومصالحة الجماهير الغاضبة من سوء النتائج ، وطالب ريكاردو لاعبيه بالضرورة التركيز فى المباراة حتى صافرة النهاية حتى لايتلقى الدراويش أهدافاً فى الوقت القاتل من عمر المباريات كما حدث فى مباراة انبى والتى خسرها الاسماعيلى بهدف محمد شريف فى الدقيقة 88 .

Advertisements

ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الأصفر الهزيمة الـ12 له بالأمس على يد إنبى بهدف مقابل لاشىء فى الجولة الثامنة والعشرون للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريبا من الهبوط للقسم الثانى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندري بجانب المصري وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبي.