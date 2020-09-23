شكرا لقرائتكم الأهلي يتسلح بـ"صلاح وعبد السلام" لخطف كأس الطائرة أمام الطلائع الللية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلّح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بخبرات الثنائى " أحمد صلاح و عبد الله عبد السلام " فى مواجهة أبناء إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر لهذا الموسم المقرر له السادسة مساءا على صالة نادى صيد 6 أكتوبر ، ويمتلك ثنائى الاهلي خبرات تمكن فريقهم بقوة من تحقيق الفوز ، بينما فى المقابل يمتلك أيضا طلائع الجيش خبرات عدد من النجوم و أبرزهم أشرف أبو الحسن صانع ألعاب الفريق ، فضلا عن مديره الفنى المخضرم إبراهيم فخر الدين الذى يعلم جيدا مفاتيح لعب الأهلى خاصة أنه قاد الفريق فىياً لعدة مواسم عديدة .

وتأهل الأحمر بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك قى نصف النهائى 3 /0 ، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور، وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .