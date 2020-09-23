شكرا لقرائتكم بيرث غلوري يستغني عن 3 لاعبين بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت استعدادات بيرث غلوري للمباريات المتبقية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لضربة يوم الأربعاء بعد استغناء النادي الأسترالي عن ثلاثة لاعبين بسبب أمور تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع استمرار نزاع حول الرواتب.

وقال بيرث، الذي سيخوض خمس مباريات متبقية بدوري الأبطال في ماليزيا في نوفمبر المقبل، إنه فسخ عقد المدافع توميسلاف مرتسيلا ليعود إلى عائلته في كرواتيا، كما أنهى التعاقد مع ناثانيال أتكينسون وأندرو نابوت، قبل انضمام الثنائي في الموسم المقبل، بالتراضي بسبب الغموض حول القيود المفروضة بسبب الوباء.

وقال توني بيناتا الرئيس التنفيذي للنادي: نشعر بإحباط بالتأكيد لأن لاعبين بمثل هذه الكفاءة لا يمكنهما الانضمام لنا لكن قيود السفر الحالية جعلت من المستحيل انتقالهما في الوقت الحالي.

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وتورط توني سيغ مالك بيرث في نزاع مع رابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا بعد أن رفضت الرابطة قبول خصم 30 في المئة من رواتب اللاعبين بسبب الوباء، وقال المالك إنه يتفاوض بشكل فردي مع اللاعبين متجاهلا الاتفاقات الجماعية.

وتوقع بيرث، الذي عين ريتشارد غارسيا مدربا جديدا الأسبوع الماضي بعد رحيل توني بوبوفيتش إلى اليونان، انخفاضا بنسبة 70 في المئة من الإيرادات في الموسم المقبل بسبب فيروس كورونا.

وذكرت رابطة اللاعبين المحترفين أنها تواصل المناقشات مع أندية الدوري بينما ترى أن تصرفات بيرث تفرض ضغطا على اللاعبين.