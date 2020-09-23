شكرا لقرائتكم تفوق نصراوي في مباريات الأندية الإماراتية آسيوياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لمواصلة تفوقه على الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا حينما يواجه نظيره العين، في لقاء يسعى من خلاله أصفر العاصمة السعودية إلى المحافظة على صدارته، في ختام دور المجموعات للمسابقة.

وكان النصر قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد نهاية المرحلة الرابعة بفوزه على سباهان الإيراني، في حين خرج العين الإماراتي مبكراً من البطولة حيث يتذيل الترتيب برصيد نقطتين.

ولم يسبق للنصر أن لعب أمام الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا إلا في النسخة الماضية والحالية، إذ خاض خمسة لقاءات أمام الوصل والوحدة والعين وانتصر في 3 مباريات وخسر لقاء وتعادل في لقاء وحيد.



وخاض النصر أول مباراة له مع فريق إماراتي في نسخة الموسم الماضي حينما وقع مع فريق الوصل في مجموعةٍ واحدة، وخسر لقاء الذهاب في دبي بهدف سجله البرازيلي فابيو ليما عن طريق ركلة جزاء.

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ونجح النصر برد اعتباره بعد فوزه إياباً بنتيجة 3-1 سجلها البرازيلي جوليانو وفهد الجميعة وعبدالله آل سالم، وسجّل هدف الوصل الوحيد لاعبه خليل خميس.

وفي نفس المسابقة، واجه النصر نظيره الوحدة الإماراتي في الدور ثمن النهائي وتعادلا ذهاباً في العاصمة السعودية الرياض 1-1 حيث سجل للنصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، وسجّل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا هدف التعادل للوحدة.



وفي لقاء الإياب الذي أقيم على ستاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي فاز النصر 3-2 سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو "هدفين"، في حين سجّل هدفي الوحدة لاعباه محمد برغش والأرجنتيني سباستيان تيغالي.

وآخر لقاءات النصر أمام الأندية الاماراتية كان في هذه النسخة حينما واجه العين في الدور الأول في المباراة التي احتضنها ستاد هزاع بن زايد وفاز النصر 2-1 سجلها مختار علي والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وسجّل هدف العين الوحيد لاعبه عمر ياسين.