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برشلونة يفكر بالتعاقد مع مدافع الوحدة السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع برشلونة الإسباني مجموعة من المدافعين تحت أنظاره من ضمنهم لاعبه السابق ألبرتو بوتيا والذي يدافع عن ألوان الوحدة السعودي حالياً، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الموهوب الإسباني إيريك غارسيا، خريج أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة ولاعب مانشستر سيتي الحالي هو الهدف الأساسي لبرشلونة، إلا أن النادي الكاتالوني الذي يعاني من أزمة مالية، عجز عن توفير المبلغ المطلوب من سيتي "30 مليون يورو" وفضل التعاقد مع مدافع رخيص التكلفة لحين قدوم غارسيا (19 عاماً) الصيف المقبل مجاناً.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة، أن ألبرتو بوتيا مدافع الوحدة السعودي الحالي والهلال السابق ضمن قائمة ينوي برشلونة الاستعانة بها لتقوية خط دفاعه في الموسم المقبل.

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وكان برشلونة يرغب بالاستعانة بالمدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا (33 عاماً) إلا أن الأخير وقع مع اللندني لموسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وكذلك فكر بالتعاقد مع ديفيد لويز لاعب أرسنال الإنجليزي الحالي، أو دانيلو روغاني مدافع يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني موساكيو من ميلان إلا أن أسماءهم تم رفضها.

وتوجه برشلونة إلى خيار ألبرتو بوتيا الذي نجح مع فريقه الوحدة بالحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخ النادي، وكذلك مواطنه مارك مونييسا مدافع العربي القطري.

ولعب بوتيا نهاية العقد الماضي مع برشلونة تحت إشراف بيب غوارديولا، قبل أن ينتقل إلى عدة فرق مثل إليتشي الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ومثل الهلال موسم 2018-2019 قبل الانتقال إلى الوحدة الصيف الماضي.

وخاض بوتيا 26 مباراة في دوري كأس للمحترفين الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً واحداً.

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