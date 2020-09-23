شكرا لقرائتكم روي فيتوريا: "النصر" هدفنا في مباراة العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي، أن الفريق سيخوض مباراته المقررة أمام العين الإماراتي الخميس بهدف تحقيق الانتصار والفوز بصدارة مجموعته.

ويلتقي النصر مع العين في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بمنافسات دوري أبطال آسيا.

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وكان النصر قد حسم بالفعل تأهله رفقة السد القطري إلى دور الستة عشر من البطولة حيث يتصدر النصر المجموعة برصيد 11 نقطة، ويليه السد برصيد تسع نقاط، بينما يحتل العين المركز الرابع برصيد نقطتين مقابل أربع نقاط لسباهان أصفهان في المركز الثالث.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي الذي عقد للحديث عن المباراة: تركيزنا كبير في جميع المباريات بدوري أبطال آسيا، وهدفنا واضح وهو الفوز في مواجهة العين، لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

وأضاف: أعرف العين جيدا، فهو فريق قوي للغاية، ولديهم مدرب ممتاز، وكل فرق المجموعة قوية، ونحن نحاول الاعتماد على جميع العناصر الموجودة في القائمة، والفريق في قمة الجاهزية، وكل اللاعبين يقومون بدورهم ولا يدخر أحد أي جهد على الإطلاق ليتمكن الفريق من تحقيق أفضل النتائج على الرغم من ضغط المباريات وعدم وجود وقت كاف للاستشفاء في ظل نظام البطولة المضغوط جداً، وكل مباراة تختلف عن الأخرى، لكن بغض النظر عن الخصم، نخوض كل مباراة بهدف الفوز.