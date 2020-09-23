شكرا لقرائتكم دي بوير المرشح الأبرز لخلافة كومان في تدريب هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - برز اسم فرانك دي بوير كمرشح لتدريب منتخب هولندا لكرة القدم بعد أسابيع من التكهنات بشأن خليفة رونالد كومان الذي انتقل إلى تدريب برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام هولندية يوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يوقع دي بوير على عقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022 وسيتولى القيادة خلال ثلاث مباريات دولية الشهر المقبل.

وقال دي بوير للتلفزيون الهولندي الأسبوع الماضي ردا على وجود رغبة لديه في تدريب هولندا: هذه أهم وظيفة في البلاد بجانب رئيس الوزراء والجميع يتحدثون عن هذا المنصب.

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وتواصل الاتحاد الهولندي مع فرانك ريكارد ومدرب باير ليفركوزن بيتر بوش في البداية قبل الدخول في مفاوضات مع دي بوير، وأبلغ فيرجيل فان ديك قائد هولندا الصحفيين عقب مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر أن اللاعبين قدموا قائمة بتفضيلاتهم للمدربين إلى الاتحاد الهولندي، كما ترك لويس فان غال، الذي درب منتخب بلاده مرتين سابقا، الباب مفتوحا أمام إمكانية عودته.

وأثارت تكهنات تعيين دي بوير (50 عاماً) انقساما في الآراء حيث نجح في الفوز بأربعة ألقاب متتالية للدوري الهولندي كمدرب لأياكس أمستردام لكنه أخفق مع إنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي.

وخاض دي بوير 112 مباراة دولية وشارك في كأس العالم مرتين مع هولندا وكانت آخر تجاربه التدريبية مع أتلانتا يونايتد بالدوري الأميركي وترك المهمة في يوليو بعد 18 شهرا.